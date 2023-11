Scorpions spielen 2024 fünf Konzerte in Deutschland

Auf den kommenden Konzerten soll das Programm zusätzlich aufgestockt werden. «Wir werden unseren Fans in Deutschland unsere brandneue Show präsentieren, wir feiern 40 Jahre ‹Love at First Sting›», erklärt Sänger Klaus Meine (75). Die beliebtesten und ikonischsten Songs sollen natürlich weiterhin auf der Set–Liste verbleiben. «Der Skorpion wird den Stachel für die deutschen Fans nochmal richtig ausfahren», sagt der Frontmann.