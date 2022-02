Scorpions-Star Herman Rarebell und Fürst Albert sind «gute Freunde»

Herman Rarebell und Fürst Albert II. sind «gute Freunde»

Nach seinem Ausstieg bei den Scorpions gründete der Drummer ein Plattenlabel mit dem Namen Monaco Records mit niemand Geringerem als Fürst Albert II. (63) in Monaco. «Wir sind Freunde», erzählt der Musiker. Der Royal sei in den 90er Jahren «ein Musik- und tatsächlich auch ein Scorpions-Fan» gewesen. «So trafen wir uns. Ihm war aufgefallen, dass es in Monaco keine Plattenfirma gab. So entstand damals die Idee. Es war eine schöne Zeit», sagt Rarebell. Über die Zusammenarbeit erzählt er: «Fürst Albert II. liess sich über alles informieren, aber die Signings etc. liefen in erster Linie über mich, weil ich in dem Segment ja auch die Kontakte und das Know-how hatte.»