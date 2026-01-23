Scorsese-Film: Patricia Clarkson und Leonardo DiCaprio feiern Reunion

Die traumähnliche Handlung von «What Happens at Night» folgt einem amerikanischen Ehepaar, das in eine kleine, verschneite europäische Stadt reist, um dort ein Baby zu adoptieren, wie «Deadline» im vergangenen September berichtete. Sie checken in ein riesiges, verlassenes Hotel ein, wo sie auf eine Reihe mysteriöser Charaktere treffen. Darunter befinden sich eine extravagante Sängerin, ein verkommener Geschäftsmann und ein charismatischer Wunderheiler.