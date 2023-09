Scotland Yard eingeschaltet: Weitere Ermittlungen gegen Russell Brand

Immer mehr Frauen melden sich bei der Polizei

In dem Bericht wird Brand offenbar nicht namentlich genannt. Dennoch soll aus dem Zusammenhang deutlich erkennbar sein, dass es sich dabei um den britischen Komiker und Schauspieler handelt, da die Polizei auf Recherchen der «Sunday Times» und der TV–Show «Dispatches» verwiesen hat. Nachdem diese öffentlich geworden waren, hatte die Polizei mehrere Vorwürfe wegen Sexualdelikten in London erhalten. Scotland Yard ruft weitere potenzielle Opfer auf, sich ebenfalls bei den Ermittlungsbehörden zu melden: «Wir ermutigen weiterhin jeden, der glaubt, Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein, egal wie lange es her ist, sich mit uns in Verbindung zu setzen», wird ein Polizeisprecher von «The Guardian» zitiert.