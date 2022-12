«Scream 6»: Im ersten Trailer zum Horror-Sequel geht es nach New York

Diese Darsteller wirken in «Scream 6» mit

Neben den bereits Erwähnten können sich Fans der «Scream»-Filmreihe über die Rückkehr der Publikumslieblinge Courteney Cox (spielt Reporterin Gale Weathers-Riley, 58) und Hayden Panettiere (spielt Kirby Reed, 33) freuen. Ganz neu mit dabei in «Scream 6» sind Samara Weaving («Ready or Not», 30), Tony Revolori («Spider-Man: No Way Home», 26) und Jack Champion («Avatar: The Way of Water»). Regie bei Teil sechs der Horror-Reihe führen - wie schon bei «Scream» - Matt Bettinelli-Olpin (44) und Tyler Gillett (40) nach einem Drehbuch von James Vanderbilt (47) und Guy Busick.