«Scream 6»: Sechster Teil der Horror-Reihe angekündigt

Die Handlung des fünften «Scream»-Teils setzt genau 25 Jahre nach der ersten Mordserie im beschaulichen US-Nestchen Woodsboro an. Wieder ruft ein unbekannter Killer mit Geistermaske bei jungen Opfern an, kurz bevor er sie bestialisch abschlachtet. Und wieder werden Sidney, Gale Riley (Courteney Cox, 57) und Dewey Riley (David Arquette, 50) in das Geschehen hineingezogen. Details zu Handlung und Cast des sechsten Teils sind noch nicht bekannt.