«Scream 7»: Mit Rückkehrerin Neve Campbell wieder der letzte Schrei?

Totgesagte leben länger

Zu diesem Zeitpunkt stand das «Scream»–Franchise vor einer ungewissen Zukunft. Die zwei neuen Hauptdarstellerinnen waren weg, der ursprüngliche Star wurde vergrault. Doch dann die Kehrtwende: Ganz im Stile des Paten Vito Corleone aka Marlon Brando wurde Campbell vom Filmstudio offenbar ein Angebot gemacht, das sie schlichtweg nicht ablehnen konnte. Das verriet der Star 2024 dem «People»–Magazin. «Als sie zum ersten Mal auf mich zukamen [wegen Scream 7], dachte ich: ‹Ich weiss nicht, wie Respekt für sie aussieht. Wir könnten an ganz unterschiedlichen Orten sein.› Aber sie haben an einem starken Ort angefangen, das war schön.» Eine genaue Summe nannte sie wenig überraschend nicht.