«Scream 7»-Regisseur äussert sich zu Pro-Palästina-Demo bei Premiere

Regisseur verteidigt Demonstrationsrecht

Als Regisseur Kevin Williamson (60) auf die Proteste bei der Premiere angesprochen wurde, sagte er dem "Hollywood Reporter«: »Ich habe sie gesehen, und mir ist kurz das Herz stehen geblieben. Wir leben in Amerika. Jeder hat das Recht zu protestieren, und jede Stimme sollte gehört werden. Wenn man seine Überzeugung hat und für diese einstehen möchte, dann protestiert man. Das ist Ihr Recht in diesem Land, und ich stehe voll dahinter. Ich unterstütze das zu 100 Prozent."