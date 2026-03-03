«Scream 7» startet mit riesengrossem Erfolg an den Kinokassen

Premiere sorgte für Aufsehen

Kürzlich sorgte die Filmreihe für Schlagzeilen, als die Premiere von «Scream 7» in Los Angeles von Dutzenden Demonstranten begleitet wurde, die mit Flaggen, Schildern und Trommeln gegen die Entlassung von Melissa Barrera (35) protestierten. Die Schauspielerin war im November 2023 aus der Produktion gefeuert worden, nachdem sie sich öffentlich mit Palästina solidarisiert hatte. Aus Solidarität stieg auch Jenna Ortega aus dem Projekt aus. Für den siebten Teil kehrt Neve Campbell zurück.