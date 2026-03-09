«Scream»-Star Anna Camp outet sich als bisexuell

Liebe im Rampenlicht

Bereits im Mai 2025 war Camp mit ihrer Partnerin Jade Whipkey (24), einer Autorin und Stylistin, öffentlich aufgetreten und hatte die Beziehung damit implizit bestätigt. Offiziell machten die beiden es dann auf dem roten Teppich bei der Premiere des Films «Bride Hard» im Juni. Gegenüber dem Magazin «Cosmopolitan» erklärte Camp im Juli, dass sie und Whipkey von der Aufmerksamkeit, die ihre Beziehung ausgelöst hatte, durchaus überrascht wurden: «Wir waren ein bisschen überrascht von dem ganzen Wirbel, aber es gab sehr viel Unterstützung, und dafür sind wir sehr dankbar. Es ist wunderschön.»