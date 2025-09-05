«Scrubs»-Revival: Auch Dr. Cox kehrt zurück

Derzeit ist nicht klar, wie es um eine Rückkehr von weiteren Schauspielerinnen und Schauspielern aus dem Original steht. Ob etwa Neil Flynn (64) und Ken Jenkins (85), der Hausmeister und Dr. Bob Kelso, wieder dabei sein werden, ist aktuell nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass die Serie, die sich laut Berichten seit Ende letzten Jahres in Entwicklung befindet, erscheinen wird. Denn das US–Network ABC hat sich in Hinblick auf das Revival entschlossen gezeigt und dem Projekt eine komplette Staffel für 2025/2026 genehmigt.