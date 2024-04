Sean Bean wird 65: Der Todgeweihte von Hollywood

Sean Bean wurde am 17. April 1959 als Shaun Mark Bean im englischen Sheffield geboren. Früh in seiner Karriere etablierte er sich als perfekte Besetzung für vielschichtige, zwielichtige Figuren – übrigens ebenso wie ein späterer «Game of Thrones»–Kollege. Weil sich Bean und der fast gleichaltrige Schotte Iain Glen (Jorah Mormont, 62) sehr ähnlich sehen, konkurrierten sie häufig um dieselben Rollen, wie Bean in einem Interview verriet.