Sean «Diddy» Combs: 120 weitere Menschen wollen ihn verklagen

Beim Vorsingen missbraucht?

Der in Houston ansässige Anwalt Tony Buzbee hielt am Dienstag, 1. Oktober, eine Pressekonferenz ab, in der er Combs vorwarf, mehrere Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Buzbee behauptete, ein neunjähriger Junge sei sexuell missbraucht worden, nachdem er im Bad Boy Records Studio in New York City vorgesprochen hatte. «Auch andere Jungen waren zum Vorsingen da», sagte Buzbee, wie unter anderen «People» berichtete. «Alle wollten einen Plattenvertrag ergattern. Alle waren minderjährig. Dieser [9–Jährige] wurde angeblich von Sean Combs und mehreren anderen Leuten im Studio sexuell missbraucht, die seinen Eltern und sich selbst einen Plattenvertrag versprochen hatten.»