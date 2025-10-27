Sean «Diddy» Combs: Ab Mai 2028 wieder auf freiem Fuss?

Anfang Oktober wurde Sean «Diddy» Combs (55) zu einer Haftstrafe von 50 Monaten verurteilt. Nun steht offenbar fest, wann er wieder aus dem Gefängnis entlassen wird. Laut der Website des Federal Bureau of Prisons soll es am 8. Mai 2028 so weit sein. Bei guter Führung könnte er etwa 85 Prozent der Strafe absitzen und danach auf freien Fuss kommen.