Sean «Diddy» Combs: Anwälte fordern Freispruch oder Neuverhandlung

Die Anwälte von Sean «Diddy» Combs (55) gehen in die Offensive und fordern die vollständige Aufhebung seiner Verurteilung oder einen neuen Prozess. Der Hip–Hop–Mogul war Ende des Monats in New York in zwei Anklagepunkten wegen Transport und Nötigung zur Prostitution schuldig gesprochen worden – dafür, dass er Freundinnen und männliche Sexarbeiter für sexuelle Begegnungen durch die USA und ins Ausland geflogen hatte, was als «Freak Offs» bezeichnet wurde. Von den Vorwürfen wie Sexhandel, Erpressung und organisierte Kriminalität wurde er dagegen freigesprochen.