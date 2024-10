Sean «Diddy» Combs: «Behördenübergreifende Operation» im Gefängnis

Ermittler haben am 28. Oktober mit einer «behördenübergreifenden Operation» im Metropolitan Detention Center in Brooklyn begonnen, wie US–Medien berichten. Im Rahmen dieser sollen offenbar die Sicherheitsvorkehrungen in dem Gefängnis überprüft werden, in dem derzeit auch der Rapper Sean «Diddy» Combs (54) auf den Beginn seines Prozesses im kommenden Mai in New York City wartet.