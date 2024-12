Sean «Diddy» Combs bleibt bis zu seinem Prozess in Haft

Sean Combs, der im September 2024 festgenommen wurde, versucht über seine Anwälte seit Monaten, aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Er bot US–Medienberichten zufolge eine Kaution in Höhe von 50 Millionen Dollar an. In seiner letzten Kautionsanhörung am 27. November entschied Richter Arun Subramanian allerdings, dass «es Beweise für ein ernsthaftes Risiko der Zeugenbeeinflussung gibt» und dass Combs sogar nach seiner Aussage vor der Grand Jury Zeugen kontaktiert habe.