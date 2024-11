Sean «Diddy» Combs darf nicht in Hausarrest auf Privatinsel

Entscheidung über Kaution soll kommende Woche fallen

Eine Entscheidung zu dem Antrag soll kommende Woche fallen. Es ist Combs' vierter Antrag für eine Freilassung auf Kaution. Seit seiner Verhaftung wurde ihm die Kaution drei Mal verweigert. Der Rap–Mogul wurde im September in New York City verhaftet, ihm werden unter anderem illegaler Sexhandel und Beteiligung an organisierter Kriminalität vorgeworfen. Combs wartet im berüchtigten Gefängnis Metropolitan Detention Center in Brooklyn auf seinen Prozess, der im Mai 2025 beginnen soll.