Sean «Diddy» Combs: Echter Name einer Klägerin wird öffentlich

Anna Kane erhebt in ihrer Klage den Vorwurf der Gruppenvergewaltigung. Harve Pierre, der frühere Präsident des von Diddy gegründeten Unternehmens Bad Boy Entertainment, soll sie 2003 in ein Aufnahmestudio in New York gelockt haben. Dort habe sie den Rapper getroffen. Diddy und weitere sollen ihr Alkohol und Drogen verabreicht und sie anschliessend missbraucht haben. Kane sei damals 17 Jahre alt gewesen.