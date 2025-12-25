Sean «Diddy» Combs fordert sofortige Haftentlassung

Deshalb fordern die Anwälte die Freilassung von Sean Combs

Sean Combs war im Oktober zu 50 Monaten Haft wegen Nötigung zum Zweck der Prostitution verurteilt worden. Schwerwiegendere Vorwürfe der organisierten Kriminalität und des Menschenhandels wurden im Strafprozess gegen den Musiker von der Jury fallengelassen. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine Strafe von mehr als elf Jahren gefordert. Die Zeit in Untersuchungshaft – Sean Combs war im September 2024 verhaftet worden – wird auf seine Strafe angerechnet. Derzeit liegt sein Entlassungsdatum im Frühjahr 2028.