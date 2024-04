Sean «Diddy» Combs: Frau reicht Klage gegen seinen Sohn ein

Nachdem in den letzten Monaten in mehreren Klagen schwere Vorwürfe gegen den Rapper und Musikproduzenten Sean «Diddy» Combs (54) erhoben wurden, wurde nun auch eine Klage gegen seinen Sohn Christian (26) eingereicht. Wie unter anderem «NBC News» und der «Rolling Stone» übereinstimmend berichten, behauptet eine Frau, im Jahr 2022 auf einer gecharterten Jacht Opfer sexueller Übergriffe durch Christian Combs geworden zu sein. Diesem werde in der Klage unter anderem sexuelle Belästigung und die Zufügung seelischen Leids vorgeworfen.