Sean «Diddy» Combs: Freispruch in den wichtigsten Punkten

Das Urteil, auf das die Öffentlichkeit monatelang gewartet hatte, ist am Mittwoch (2. Juli) in New York gefallen: Sean «Diddy» Combs wurde von den schwerwiegendsten Anklagepunkten des Sexhandels und der Erpressung freigesprochen. Der 54–jährige Musikmogul wurde jedoch in zwei geringeren Prostitutions–Anklagen für schuldig befunden, wie unter anderem «People» berichtet.