Sean «Diddy» Combs: Hat er seinen Produzenten sexuell missbraucht?

Combs und Jones arbeiteten für «The Love Album: Off the Grid» zusammen

Combs engagierte Jones im August 2022, um einige Songs auf dem R&B–Album «The Love Album: Off the Grid» mit ihm zu produzieren. Anschliessend habe er jedoch rund ein Jahr lang in Combs Häusern in Florida, Kalifornien und New York sowie auf einer Yacht vor den Jungferninseln «ständige unaufgeforderte und unerlaubte Berührungen» ertragen müssen. Zudem sei er von einer Cousine von Combs Freundin, Rapperin Yung Miami (30), sexuell belästigt worden. Er habe sich einen Porno ansehen müssen, in dem ein ihm bekannter Plattenproduzent mit einem anderen Mann Sex habe.