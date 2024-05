Sean «Diddy» Combs kann wegen Gewaltvideo nicht angeklagt werden

Staatsanwaltschaft von Los Angeles gibt Erklärung ab

«Uns ist das Video bekannt, das online kursiert und angeblich Sean Combs zeigt, wie er eine junge Frau in Los Angeles angegriffen hat», erklärte George Gascón (70), der Bezirksstaatsanwalt des Los Angeles County dem US–Magazin «Deadline» zufolge nur wenige Stunden, nachdem der US–Nachrichtensender CNN das Überwachungsvideo publik gemacht hatte. Weiter heisst es in der Erklärung der Staatsanwaltschaft, die auch auf Instagram verbreitet wurde: «Wir finden die Bilder extrem verstörend und schwer anzusehen. Wenn das gezeigte Verhalten 2016 stattgefunden hat, sind wir leider nicht in der Lage, Anklage zu erheben, da das Verhalten jenseits der Zeitspanne stattgefunden hat, in der ein Verbrechen der Körperverletzung verfolgt werden kann.»