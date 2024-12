Sean «Diddy» Combs: Klage gegen Opferanwalt Tony Buzbee

«Jane Doe» erhebt Vorwürfe gegen Anwalt Buzbee

Wie das Magazin «People» berichtet, gerät Anwalt Buzbee nun durch eine gegen ihn eingereichte Klage selbst ins Fadenkreuz. Dem Bericht zufolge steht hinter der Klage eine bisher nur anonymisiert als «Jane Doe» (etwa «Erika Mustermann») bezeichnete Frau. Ihre Vorwürfe: Buzbee habe im Jahr 2018 mit ihr Sex gehabt, ohne ihr zuvor mitzuteilen, dass er an einer (nicht näher definierten) Geschlechtskrankheit litt. Zudem soll er ihr bei einer Streiterei in einer Bar eine Champagnerflöte ins Gesicht geschlagen und sie so verletzt haben.