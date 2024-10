Sean «Diddy» Combs moniert unfaire Prozess-Umstände

Der Rapper sitzt seit September in einem New Yorker Gefängnis in Untersuchungshaft, nachdem zahlreiche Frauen und Männer massive Anschuldigungen gegen ihn erhoben haben. Mehrere Anträge seiner Verteidigung auf Freilassung per Kaution wurden seither vom zuständigen Gericht abgelehnt. Der Prozess startet voraussichtlich im Mai 2025. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.