Sean «Diddy» Combs: Neue Klage wegen Vergewaltigung

In der Forderung nach einem Geschworenenprozess, die am Dienstag, 24. September, in einem Bezirksgericht im südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde, behauptet die Frau, dass Combs und sein damaliger Sicherheitschef Joseph Sherman sie im Sommer 2001 in Combs «Bad Boy Records»–Plattenfirma in New York City vergewaltigt haben.