Sean «Diddy» Combs: Opferanwalt droht Prominenten

Der Skandal um Sean «Diddy» Combs (54) hat das Potenzial, zahlreiche Prominente mit in den Abgrund zu reissen. Jetzt wurde ein Opferanwalt konkret. Der Rapper sitzt seit einigen Wochen in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe: sexuelle Übergriffe und Nötigungen, Vergewaltigungen, Menschenhandel, organisierte Kriminalität und Zwangspornografie. Zwischen 1991 und 2024 seien zahlreiche Opfer von Combs missbraucht worden, davon geben 25 an, zum Tatzeitpunkt sogar noch minderjährig gewesen zu sein. Doch waren in die Geschehnisse auch andere Prominente involviert? Das behauptet zumindest der mächtige Opfervertreter Tony Buzbee aus Houston. In einem aktuellen Interview mit «TMZ Live» gab er nun bekannt: Mit zahlreichen Promis steht er bereits in Kontakt.