Sean «Diddy» Combs: Razzien wegen Menschenhandels

Zwei Söhne befragt

Am Montagnachmittag wurden in zwei getrennten und gross angelegten Razzien die Liegenschaften von Combs durchsucht. «TMZ» berichtete etwa, dass Bundesagenten das Haus in Los Angeles mit Hubschraubern erreichten. Die Ermittler durchsuchten die Anwesen in L.A. und Miami und führten einige Menschen hinaus. Der lokale Sender FOX11 zeigte Luftaufnahmen von Combs' beiden Söhnen Justin Combs (30) und Christian «King» Combs (25), die vor ihrem Haus in Beverly Hills mit Handschellen gefesselt waren und mit den Beamten sprachen. Der Rapper hielt sich offenbar nicht daheim auf, sondern wurde am Flughafen Miami–Opa Locka gesichtet, nachdem Berichten zufolge sein Privatjet in Antigua gelandet war.