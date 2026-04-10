Sean «Diddy» Combs: Seine Anwälte wollen das Urteil kippen

Sean Combs wurde im Juli 2025 in einem Prozess teilweise schuldig gesprochen. Eine Jury befand ihn damals bei den der Prostitution–bezogenen Anklagepunkten für schuldig, in schwereren Anklagepunkten wurde er freigesprochen. Das Strafmass in Höhe von vier Jahren und zwei Monaten Haft wurde Anfang Oktober 2025 verkündet. Combs legte wenige Wochen später Berufung dagegen ein.