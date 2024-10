Sean «Diddy» Combs: Seine Mutter verteidigt ihn gegen die Vorwürfe

Bereits vor einem Jahr konnte Combs eine Klage seiner Ex–Freundin beilegen, die ihn der Vergewaltigung und des Missbrauchs beschuldigt hatte. Er bestritt die Vorwürfe, doch dann tauchte im Mai ein Video auf, das zeigt, wie er sie in einem Hotel tätlich angriff. Zwei Tage später sagte er, es tue ihm «wirklich leid», was passiert sei. In ihrer Aussage räumte Janice Combs nun ein, dass ihr Sohn über den Vorfall gelogen hatte, gab aber eine Erklärung dafür: «Mein Sohn war in manchen Dingen vielleicht nicht ganz ehrlich, z. B. als er leugnete, jemals gegenüber einer Ex–Freundin gewalttätig geworden zu sein, obwohl die Überwachung des Hotels das Gegenteil zeigte.» Manchmal jedoch seien Wahrheit und Lüge «so eng miteinander verwoben, dass es furchterregend wird, einen Teil der Geschichte zuzugeben, insbesondere wenn diese Wahrheit ausserhalb der Norm liegt oder zu kompliziert ist, um geglaubt zu werden».