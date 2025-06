Sean «Diddy» Combs soll 100.000 Dollar für Hotelvideo gezahlt haben

Nach monatelangen, schwerwiegenden Anschuldigungen von sexuellem Missbrauch bis hin zu Menschenhandel hatte «CNN» das besagte Video im Mai 2024 veröffentlicht. Auf den Aufnahmen war zu sehen, wie Combs im Jahr 2016 in einem Hotel seine damalige Freundin Cassie Ventura (38) angreift. In einem später gelöschten Instagram–Video entschuldigte sich der Rapper. Im September wurde der Hip–Hop–Mogul schliesslich wegen mutmasslicher Sexualstraftaten festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Wegen Sexhandels, Erpressung und Förderung von Prostitution steht er seit Anfang Mai vor Gericht.