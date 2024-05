Sean «Diddy» Combs: Überwachungsvideo zeigt Angriff auf Ex-Freundin

Mehrere Klagen gegen Sean «Diddy» Combs

Ventura hatte im November letzten Jahres Klage gegen Combs wegen Vergewaltigung und jahrelangen wiederholten körperlichen und anderen Misshandlungen eingereicht. Die in dem Video zu sehenden Vorgänge decken sich mit ihren Anschuldigungen. Auch heisst es in der Klage, dass Combs dem InterContinental Hotel in Los Angeles 50.000 US–Dollar gezahlt habe, um das Video von dem Vorfall zu erhalten.