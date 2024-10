Sean «Diddy» Combs versucht mit «Traum»-Anwaltsteam freizukommen

Demnach hat Alexandra Shapiro, die seit kurzem zu Combs' Anwaltsteam gehört, am Montag eine Absichtserklärung eingereicht, in Berufung zu gehen, um die Freilassung ihres Mandanten zu erwirken. Die eigentliche Berufung werde bald eingereicht, berichtet ein Insider. Dieser teilte «People» zudem mit, dass sich der US–Musiker sein «Traum–Verteidigungsteam» zusammengestellt habe, indem er zusätzlich zu seinem bisherigen Anwalt Marc Agnifilo die Berufungsanwältin Shapiro und den Prozessanwalt Anthony Ricco engagiert habe. Wie «CNN» ergänzend berichtet, deutet das Engagement der beiden daraufhin, dass Combs seine Verteidigung in Hinblick auf den bevorstehenden Prozess stärkt.