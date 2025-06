Sean «Diddy» Combs verzichtet auf Aussage im Prozess

Es ist der entscheidende Moment in einem der aufsehenerregendsten Prozesse des Jahres: Sean «Diddy» Combs (55) wird nicht in eigener Sache aussagen. Nach mehr als sechs Wochen Beweisaufnahme haben sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung ihre Fälle vor dem Gericht in New York beendet. Der einst mächtigste Mann der Hip–Hop–Industrie bleibt stumm – eine Entscheidung, die sein Schicksal besiegeln könnte, wie unter anderem «Sky News» meldet.