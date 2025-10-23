Sean «Diddy» Combs wachte im Knast mit Messer an der Kehle auf

«Wenn man im Gefängnis sitzt und wegen irgendetwas Sexuellem angeklagt wurde, ist das kein guter Ort», erklärt Finney. Die Insassen würden solche Fälle persönlich nehmen und versuchten, «Gefängnisjustiz» zu üben. Im Juli wurde Combs von Vorwürfen des Sexhandels und der organisierten Kriminalität freigesprochen. Schuldig gesprochen wurde er für den Transport von Escorts zu Sexpartys. Richter Arun Subramanian verurteilte ihn zu 50 Monaten Bundesgefängnis und einer Geldstrafe von 500.000 Dollar.