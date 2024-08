Sean «Diddy» Combs weist Klage wegen sexueller Belästigung zurück

Die Klage sei «voller Übertreibungen und reisserischer Theatralik» und «enthalte keinen einzigen stichhaltigen Anspruch», so Combs in dem Antrag auf Klageabweisung, der am Montag, den 26. August, beim Bundesgericht im südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde und dem «People»–Magazin vorliegt.