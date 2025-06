Sean «Diddy» Combs wird bei seinem Prozess wohl nicht aussagen

Geschworener musste ersetzt werden

Wochenlang wirkte der frühere Musikstar in einem Bundesgerichtssaal in Manhattan aufmerksam und gelassen – gelegentlich schüttelte er den Kopf, rutschte auf seinem Stuhl hin und her oder reichte seinen Anwälten Notizen. Doch am 5. Juni drohte US–Bezirksrichter Arun Subramanian, Combs aus dem Gerichtssaal zu werfen, weil er mit den Geschworenen zu kommunizieren versuchte. Am 16. Juni wurde ein Geschworener aufgrund widersprüchlicher Angaben zu seinem Wohnort entlassen. Richter Subramanian entschied, dass der Geschworene durch einen Ersatzjuror ausgetauscht werden sollte.