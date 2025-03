Sean Kingston und seine Mutter wegen Betrugs schuldig gesprochen

Sean Kingstons Mutter muss in Haft, er in Hausarrest

Während des Schuldspruchs zeigte sich Kingston laut Medienberichten emotional und bat die US–Marshals, sich um seine Mutter zu kümmern, bevor sie in Gewahrsam genommen wurde. Der Richter stufte die 61–jährige Turner aufgrund vorheriger Verurteilungen als Hauptakteurin ein und sieht Fluchtrisiko, weshalb sie bis zur Verkündung des Strafmasses am 11. Juli in Haft bleiben muss. Kingston wurde unter Hausarrest gestellt und muss eine Kaution in Höhe von 200.000 Dollar sowie eine Immobilie im Wert von 500.000 Dollar hinterlegen.