Sean Penn in der Ukraine: Krieg ist ein «brutaler Fehler»

Ukraine ist Sean Penn dankbar

Die ukrainische Regierung bestätigte den Aufenthalt Penns am Donnerstag (24. Februar) in einem Statement, das unter anderem dem US-Nachrichtenmagazin «Newsweek» vorliegt. Der Schauspieler und Regisseur sei demnach nach Kiew gekommen, «um alle Ereignisse zu dokumentieren, die derzeit in der Ukraine stattfinden, und um der Welt die Wahrheit über die Invasion Russlands in unser Land zu sagen». Sean Penn gehöre zu «denjenigen, die die Ukraine heute in der Ukraine unterstützen». Für «diesen Beweis von Mut und Ehrlichkeit» sei die Ukraine ihm «dankbar».