Sean Penn ist zu Fuss auf dem Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze

Zu einem Bild, auf dem Penn einen Rollkoffer und Rucksack bei sich trägt, schreibt der Oscarpreisträger: «Ich und zwei Kollegen sind Meilen zur polnischen Grenze gelaufen, nachdem wir unser Auto am Strassenrand zurückgelassen haben.» Dabei seien sie an einer schier endlosen Schlange an Autos vorbeimarschiert: «In fast alle Wägen sitzen ausschliesslich Frauen und Kinder, in den meisten davon ist keine Spur von Gepäck und das Auto ist ihr einziger Besitz von Wert.»