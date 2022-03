Sean Penn ruft zum Boykott bei Oscars ohne Selesnkyj auf

Penn ist selbst zweimaliger Oscarpreisträger. Er gewann für seine Darstellung in den Filmen «Mystic River» (2003) und «Milk» (2008) jeweils als bester Hauptdarsteller. Der Schauspieler und Regisseur kündigt an, seine beiden Auszeichnungen gegebenenfalls nach seiner Rückkehr in die USA «einschmelzen» zu wollen, sollte Selenskyj nicht eingeladen werden.