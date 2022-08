Sebastian Fitzek kehrt «Riverboat» den Rücken

In seiner letzten und zugleich der ersten «Riverboat» Sendung nach der Sommerpause am 26. August begrüssen Kim Fisher und Sebastian Fitzek unter anderem die Schauspielerin Jutta Speidel (68) sowie die Olympia-Stars Robert (37) und Christoph Harting (32). Am 9. September freut sich Fisher dann auf Stars wie Judy Winter (78) und Max Schautzer (82). «Riverboat» läuft jeweils freitags im wöchentlichen Wechsel aus Berlin und Leipzig im RBB und MDR sowie in der ARD-Mediathek.