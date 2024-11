Sebastian Fitzeks «Der Heimweg» startet im Januar

Nach dem Erfolg von «Die Therapie» wagt sich Prime Video an die nächste Umsetzung eines Sebastian–Fitzek–Bestsellers. Wie der Streamingdienst bekannt gab, wird «Der Heimweg» bereits ab dem 16. Januar 2025 weltweit verfügbar sein. Der Thriller basiert auf dem gleichnamigen Roman des deutschen Erfolgsautors, der sich insgesamt 81 Wochen in den Bestsellerlisten hielt und davon elf Wochen in Folge die Spitzenposition belegte.