Was war die Inspiration für Ihren neuen Song «Everyone Needs Someone»? Gibt es eine persönliche Geschichte dazu?

Krenz: In jedem meiner Songs erzähle ich aus meinem Leben. Entweder aus der Vergangenheit oder was mich im Moment bewegt. Meine erste Single entstand mit folgenden Gefühlen: die Freude auf die Liebe und die aktuellen Situationen. In dem Song sage ich Dinge so, wie sie sind. Jeder hat eine Vergangenheit und bringt diese mit in eine Beziehung. Das ist und wird nicht immer einfach sein. Das ist von den Songs, die in letzter Zeit entstanden sind, der persönlichste und für mich bewegendste.