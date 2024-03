Sebastian Krumbiegel: «Das Leben ist spannend, ich hab' noch viel vor»

Ich denke, dass uns das allen gut tut, nicht blind Irgendwas als «so ist das nun mal, wir können nichts dagegen machen» hinzunehmen. Natürlich gibt es auch Stimmen, die mir sagen: Halte dich mal lieber aus dem politischen Diskurs raus, überlass das den Profis und sing mal lieber, aber das halte ich für grundfalsch. Völlig unabhängig davon ob wir nun Musik machen, im Büro arbeiten, auf der Baustelle, in der Schule im Krankenhaus oder ob wir unser Geld damit verdienen, im Supermarkt an der Kasse zu sitzen, wir selbst sind es, die sich darum kümmern sollten, in was für einer Welt wir leben. Natürlich können wir nicht die grossen globalen Probleme lösen, mal eben schnell den Krieg in der Ukraine oder irgendwo anders auf der Welt beenden, natürlich liegt es nicht in unserer Macht, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird, aber in unserem Umfeld, in der Familie, bei unseren Freundinnen und Freunden oder im Kollegenkreis können wir viel bewegen. Wir leben in schwierigen, bewegten Zeiten, der Planet brennt, und eigentlich sollten wir uns ausschliesslich um diese unsere Lebensgrundlage kümmern, aber wir führen weltweit einen Krieg nach dem anderen, schrauben die Rüstung nach oben und diskutieren über Waffenlieferungen.