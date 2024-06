Sebastian Pufpaff lädt zu «TV total XXL» in die Lanxess Arena

«TV total» wird zum Samstagabend–Event: Am 31. August sendet ProSieben ab 20:15 Uhr eine 120–minütige Show, die zwei Tage zuvor in der Lanxess Arena in Köln aufgezeichnet wurde. «‹TV total XXL› Iive in der Lanxess Arena ist das Wacken unter den Familienfesten. Wer das verpasst, der hat die DVD–Box vom Wort zum Sonntag zu Hause», preist der Moderator Sebastian Pufpaff (47) «die grösste ‹TV total›–Party aller Zeiten» an.