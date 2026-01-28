Sebastian Pufpaff über Raab: «Sind extrem oft aneinandergerasselt»

Sebastian Pufpaff (49) ist wegen «TV total» mit Stefan Raab (59) «aneinandergerasselt». Das verriet er Bettina Böttinger (69) in ihrem Podcast «Zwischen den Zeilen». Die Moderatorin erklärte darin, dass sie sich anfangs gefragt habe, was sich Pufpaff da antue, als er die Nachfolge von Stefan Raab antrat, der Humor oft «mit Häme garniert» habe. «Dann guckst du diese Sendung und du merkst, da ist jemand, der macht das ganz anders, der macht Witze auf eigene Kosten. Und daran merkt man auch, dass du Menschen magst», so Böttinger.