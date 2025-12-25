Sebastian Ströbel in der Arktis: «Ich bin wirklich so ein Freak»

«Das ist schon ein Running–Gag»

Die Reise in die Arktis stellte ihn jedoch vor neue Herausforderungen. In seinem Buch «Meine Arktis: Auf den Spuren der Entdecker zu den Menschen im eisigen Norden», das im Herbst im Gräfe und Unzer Verlag erschienen ist, teilt er ganz persönliche Gedanken und Eindrücke. Angefangen bei der Frage: Was packt man überhaupt ein, wenn man in die Arktis aufbricht? Für Ströbel war zumindest klar, dass ein bestimmtes Sportgerät in seinen Rucksack muss. «Ich bin wirklich so ein Freak», erklärt er lachend. «Meine Klimmzugstange habe ich immer mit dabei. Also egal, wie wenig ich eigentlich mitnehmen kann. Das ist schon ein Running–Gag. Mein Team, mit dem ich drehe, lacht mich schon immer aus.» Es habe zwar auch Situationen auf der Reise gegeben, da musste er auf seinen «ständigen Begleiter» verzichten, doch die Klimmzugstange sei zum Einsatz gekommen, versichert er.