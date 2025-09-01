Sebastian Ströbel und Friederike Linke: Neuer Lübeck-Krimi für RTL

Sebastian Ströbel ist vor allem aus der ZDF–Reihe «Die Bergretter» bekannt, in der er seit 2014 zu sehen ist. Aber auch für RTL war er schon im Einsatz, in der Serie «Countdown – Die Jagd beginnt» (2010–2012). Nun verschlägt es ihn im neuen Krimi von Österreich, wo «Die Bergretter» gedreht werden, in den hohen Norden. Friederike Linke bringt ebenfalls reichlich TV–Erfahrung mit, sie wirkte in vielen erfolgreichen Produktionen wie «Wendehammer», «Tatort», «Unter anderen Umständen» oder auch «Das Traumschiff» mit. Auch in einer Folge von «Die Bergretter» war sie 2023 dabei.